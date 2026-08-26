ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Haziran ayında %64,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %64,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %12,4 artışla 12.503 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 21,08 milyon $'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 24,77 milyon $'a kıyasla 28,20 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 5.031 mt'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 8.223 mt'a kıyasla 9.765 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.