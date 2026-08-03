ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %10,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 5.622 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 13,00 milyon $'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 11,23 milyon $'a kıyasla 13,76 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.341 mt'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 2.744 mt'a kıyasla 2.828 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.420 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.