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ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %10,7 yükseldi

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 10:19:55 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 5.622 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 13,00 milyon $'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 11,23 milyon $'a kıyasla 13,76 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.341 mt'a ve Mayıs 2025'te kaydedilen 2.744 mt'a kıyasla 2.828 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.420 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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