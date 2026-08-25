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ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Haziran ayında %35,1 yükseldi

Salı, 25 Ağustos 2026 10:13:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %35,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,6 düşüşle 55.896 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 48,8 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 62,8 milyon $'a kıyasla 57,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 20.417 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 29.532 mt'a kıyasla 26.398 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 8.793 mt ile Hindistan, 7.145 mt ile Ukrayna ve 5.380 mt ile Meksika takip etti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
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Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
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