ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Haziran ayında %35,1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %35,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,6 düşüşle 55.896 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 48,8 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 62,8 milyon $'a kıyasla 57,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 20.417 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 29.532 mt'a kıyasla 26.398 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 8.793 mt ile Hindistan, 7.145 mt ile Ukrayna ve 5.380 mt ile Meksika takip etti.