ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Haziran ayında %14,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %14,5 ve yıllık %39,6 düşüşle 44.859 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 51,04 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 73,41 milyon $'a kıyasla 48,37 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 11.955 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 8.538 mt'a kıyasla 11.227 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 8.688 mt ile Kanada, 4.397 mt ile Çin, 4.277 mt ile Meksika ve 3.688 mt ile Tayland takip etti.