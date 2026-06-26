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ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 geriledi

Cuma, 26 Haziran 2026 14:13:26 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin standart boru ithalatı Mart ayına kıyasla %17,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %22,8 düşüşle 51.478 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 60,83 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 69,42 milyon $’a kıyasla 51,22 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 17.592 mt’a ve 2025 yılının Nisan ayında 12.661 mt olan ithalata kıyasla 10.146 mt ile BAE oldu. BAE’yi 9.120 mt ile Kanada, 5.816 mt ile Meksika, 5.251 mt ile Tayland ve 5.153 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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