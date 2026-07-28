ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %41,9 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı, bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %41,9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %45,9 düşüşle 102.835 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 87 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 233,2 milyon $'a kıyasla 123 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 25.314 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 62.241 mt'a kıyasla 35.833 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 23.281 mt ile Tayvan, 9.545 mt ile Avusturya, 8.511 mt ile Kanada, 6.283 mt ile Japonya, 5.002 mt ile Brezilya, 4.998 mt ile Türkiye, 2.491 mt ile İngiltere, 2.089 mt ile Almanya ve 1.169 mt ile Romanya takip etti.