 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %41,9 artış kaydetti

Salı, 28 Temmuz 2026 10:14:11 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı, bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %41,9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %45,9 düşüşle 102.835 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 87 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 233,2 milyon $'a kıyasla 123 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 25.314 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 62.241 mt'a kıyasla 35.833 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 23.281 mt ile Tayvan, 9.545 mt ile Avusturya, 8.511 mt ile Kanada, 6.283 mt ile Japonya, 5.002 mt ile Brezilya, 4.998 mt ile Türkiye, 2.491 mt ile İngiltere, 2.089 mt ile Almanya ve 1.169 mt ile Romanya takip etti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,6 düştü

29 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 geriledi

26 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 düşüş gösterdi

25 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Nisan ayında %3 arttı

24 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %22,6 geriledi

23 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,1 geriledi

22 May | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Mart ayında %27,9 yükseldi

21 May | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %28,2 yükseldi

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Mart ayında %19,1 düştü

18 May | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,1 düşüş kaydetti

28 Nis | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis