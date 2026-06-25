ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 düşüş gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %17,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %5,6 düşüşle 12.599 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 33,75 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 25,67 milyon $’a kıyasla 30,76 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 9.732 mt’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 10.042 mt’a kıyasla 8.767 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.799 mt ile Meksika takip etti.