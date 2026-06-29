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ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,6 düştü

Pazartesi, 29 Haziran 2026 15:06:18 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %14,8 düşüşle 5.080 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 12,63 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 11,68 milyon $’a kıyasla 13 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.289 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.468 mt’a kıyasla 3.341 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.496 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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