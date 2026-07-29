 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %11,4 düştü

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 09:49:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %11,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48 düşüşle 41.378 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 51,5 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 93,5 milyon $'a kıyasla 48,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 26.847 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 47.809 mt'a kıyasla 20.417 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 5.113 mt ile Meksika, 4.121 mt ile Hindistan ve 3.219 mt ile Japonya takip etti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %41,9 artış kaydetti

28 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,6 düştü

29 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 geriledi

26 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Nisan ayında %17,5 düşüş gösterdi

25 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Nisan ayında %3 arttı

24 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %22,6 geriledi

23 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,1 geriledi

22 May | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Mart ayında %27,9 yükseldi

21 May | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %28,2 yükseldi

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Mart ayında %19,1 düştü

18 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis