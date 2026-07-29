ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %11,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %11,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48 düşüşle 41.378 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 51,5 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 93,5 milyon $'a kıyasla 48,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 26.847 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 47.809 mt'a kıyasla 20.417 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 5.113 mt ile Meksika, 4.121 mt ile Hindistan ve 3.219 mt ile Japonya takip etti.