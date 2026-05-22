ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Mart ayında %10,1 geriledi

Cuma, 22 Mayıs 2026 14:31:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %15,9 düşüşle 5.327 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 12,82 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 11,07 milyon $’a kıyasla 12,63 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.937 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3.367 mt’a kıyasla 3.289 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.598 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


