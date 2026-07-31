ABD'nin standart boru ithalatı Mayıs 2026'da aylık %1,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,9 artış ve yıllık %13,9 düşüşle 52.471 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 51,23 milyon $'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 62,43 milyon $'a kıyasla 51,04 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.698 mt'a ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 7.447 mt'a kıyasla 11.955 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 9.824 mt ile Kanada, 9.475 mt ile Tayland, 6.100 mt ile Vietnam ve 5.388 mt ile Meksika takip etti.