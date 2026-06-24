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ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Nisan ayında %3 arttı

Çarşamba, 24 Haziran 2026 15:11:28 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin hat borusu ithalatı bir önceki aya kıyasla %3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %16 artışla 46.689 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 48,05 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 57,7 milyon $’a kıyasla 51,45 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 27.844 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 14.118 mt’a kıyasla 26.847 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 2.976 mt ile Hindistan, 2.863 mt ile İngiltere ve 2.806 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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