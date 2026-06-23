ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Nisan ayında %22,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin OCTG boru ithalatı bir önceki aya kıyasla %22,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %59,6 düşüşle 93.657 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 105,13 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 227,67 milyon $’a kıyasla 86,97 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında yapılan 22.566 mt ve 2025’in aynı ayında yapılan 33.207 mt ithalata kıyasla 25.315 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 13.752 mt ile Avusturya, 10.749 mt ile Tayvan ve 7.414 mt ile Kanada takip etti.