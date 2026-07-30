ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %39,6 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %39,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %48,4 düşüşle 7.607 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 30,76 milyon $'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 29,19 milyon $'a kıyasla 21,08 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 8.767 mt'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 11.112 mt'a kıyasla 5.031 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.