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ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %39,6 azaldı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 09:43:50 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %39,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %48,4 düşüşle 7.607 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 30,76 milyon $'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 29,19 milyon $'a kıyasla 21,08 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 8.767 mt'a ve 2025'in Mayıs ayında kaydedilen 11.112 mt'a kıyasla 5.031 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
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Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
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