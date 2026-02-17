ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Kasım ayında %13,3 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayına kıyasla %13,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %21,3 düşüşle 51.475 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 54,4 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 73,97 milyon $’a kıyasla 49,86 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 19.140 mt’a ve 2024 yılının Kasım ayında 7.893 mt olan ithalata kıyasla 11.762 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı 10.150 mt ile BAE, 6.665 mt ile Kanada, 4.801 mt ile Türkiye ve 4.681 mt ile Tayland takip etti.