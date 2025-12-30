ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %25 düşüşle 4.562 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 15,68 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 17,25 milyon $’a kıyasla 15,02 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 3.043 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.537 mt’a kıyasla 3.100 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.175 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.