ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Kasım ayında %45,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin hat borusu ithalatı bir önceki aya kıyasla %45,2 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %48,5 düşüşle 29.663 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 23,1 milyon $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 83,56 milyon $’a kıyasla 35,99 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 7.476 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 27.764 mt’a kıyasla 12.950 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 3.902 mt ile Hindistan, 3.774 mt ile İngiltere ve 3.099 mt ile Meksika takip etti.