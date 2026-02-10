ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Kasım ayında %24,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin OCTG boru ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %7,9 düşüşle 88.202 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 119,04 milyon $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 138,18 milyon $’a kıyasla 102,75 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında ithal edilen 7.574 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 22.268 mt ithalata kıyasla 28.744 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 12.069 mt ile Kanada, 8.798 mt ile Avusturya ve 8.455 mt ile Tayvan takip etti.