ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Kasım ayında %10,9 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %40,1 düşüşle 11.918 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 30,86 milyon $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 43,38 milyon $’a kıyasla 32,12 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 20.261 mt’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 15.428 mt’a kıyasla 6.366 mt ile Kanada oldu. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.