ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin yapısal boru ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %47,5 düşüşle 5.819 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,3 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 16,9 milyon $’a kıyasla 15,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 3.410 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.708 mt’a kıyasla 3.518 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.908 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.