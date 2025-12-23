 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Ağustos ayında %1,3 yükseldi

Salı, 23 Aralık 2025 09:38:27 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %30 düşüşle 44.105 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 55,3 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 84,4 milyon $’a kıyasla 58,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 774 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.628 mt’a kıyasla 10.970 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.166 mt ile Güney Kore, 6.456 mt ile Hindistan, 2.381 mt ile Romanya, 1.851 ile Türkiye ve 1.840 mt ile Gürcistan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla değişmedi, satışlar zayıf

18 Ara | Boru

Metinvest Romanya’daki AMTP Iasi tesisinin satın alımını tamamladı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri üretim duruşlarından dolayı yatay

17 Ara | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

16 Ara | Çelik Haberler

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

15 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis