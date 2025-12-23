ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Ağustos ayında %1,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %30 düşüşle 44.105 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 55,3 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 84,4 milyon $’a kıyasla 58,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 774 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.628 mt’a kıyasla 10.970 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.166 mt ile Güney Kore, 6.456 mt ile Hindistan, 2.381 mt ile Romanya, 1.851 ile Türkiye ve 1.840 mt ile Gürcistan takip etti.