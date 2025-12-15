ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Ağustos ayında %10 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan boru (OCTG) ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %10 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %11,1 artışla 139.204 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 191,5 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 165,3 milyon $’a kıyasla 163 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında ithal edilen 24.941 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 125.295 mt ithalata kıyasla 30.036 mt ile Tayvan oldu. Tayvan’ı, 21.722 mt ile Güney Kore 13.455 mt ile Kanada ve 8.942 mt ile Avusturya takip etti.