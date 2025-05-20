ABD’nin Türkiye’den ithal inşaat demirinde antidamping vergilerini düşürmesinin etkisi sınırlı olacak

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping incelemesinin tedarikçiye göre değişen nihai sonuçlarını açıkladı. Nihai sonuçlarda koruma önlemlerinin hafifletilmesi Türkiye’nin ABD’ye yaptığı inşaat demiri ihracatında daha fazla varlık göstermesine imkan tanısa da ABD ithal çelik piyasası vergilerin açıklandığı ilk tarihten itibaren büyük bir değişiklik gösterdiği için tonajların düşük kalması bekleniyor.

Kaynaklara göre bazı Türk üreticilerin çoğu için %25,86 seviyesinde yer alan antidamping vergileri sıfıra indirildi ya da ciddi ölçüde düştü. Böylece birkaç yıldır ABD'ye satış yapamayan tedarikçiler yeniden teklif vermeye başlayabilir. İçdaş için antidamping vergisi tamamen kaldırılırken, Kaptan Demir Çelik %1,3 vergiye tabi tutulacak. Bunun aksine, önceden hiç vergi uygulanmayan Çolakoğlu Metalürji için antidamping vergisi %1,3 olarak belirlenirken, Kroman Çelik daha önce olduğu gibi %1,02 vergiye tabi tutulacak.

Halihazırda yürürlükte olan telafi edici vergiler ve 232. Madde kapsamında %25’lik vergi de dahil edildiğinde ve yalnızca %25’lik 232. Madde vergisi uygulanan Cezayir ve Mısır’ın rekabetçiliği de göz önünde bulundurulduğunda üç Türk inşaat demiri üreticisinin ABD’ye inşaat demiri satışı yapma fırsatının olduğu gözleniyor. Önceleri satış yapmaya devam eden ve antidamping vergileri düşük olan Çolakoğlu Metalürji ile Kroman Çelik, sırasıyla toplam %26,13 ve %27,27 seviyelerinde yer alan vergiler ile ABD ithal inşaat demiri piyasasında aktif rol oynamaya devam edecek. An itibarıyla %27,15 vergiye tabi tutulan İçdaş’ın ise ABD piyasasına dönmesi bekleniyor. Türkiye merkezli diğer inşaat demiri tedarikçileri için belirlenen vergi oranları %30,15-54,23 bandında yer alıyor.

232. Madde’nin getirilmesinden ve diğer vergi soruşturmalarından önce Türk tedarikçiler için en uğrak piyasalardan biri olan ABD inşaat demiri piyasası, geçtiğimiz yıllar içinde pazar payı diğer ülkelere kaybedildiği için SteelOrbis’e göre Türkiye’den yalnızca düşük tonajlı alımlar yapmayı sürdürecek. 2024 yılında Mısır ve Cezayir ABD’ye sırasıyla yaklaşık 206.000 mt ve 92.000 mt inşaat demiri ihraç ederken, 232. Madde vergilerinden muaf olan Bulgaristan aynı dönemde 95.000 mt’un üzerinden inşaat demiri satışı gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Vietnam 56.000 mt’un üzerinde satışla ABD piyasasına giriş yaparken, Kanada ve Meksika sırasıyla yaklaşık 85.000 mt ve 140.000 mt inşaat demiri sattı. Türkiye’de ise ABD’ye yapılan yaklaşık 73.000 mt’luk inşaat demiri satışını iki üretici gerçekleştirdi.

SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Piyasa çok değişti ve yeni tedarikçiler ortaya çıktı. Türkiye’nin pazar payı aynı olmayacak. Bununla birlikte Türk üreticiler bir süredir ABD’deki kendi şirketleri üzerinden satış yaptıkları için şimdilik back to back satışlara dönmek kolay olmayacak,” ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise Trump’ın uyguladığı vergi politikalarına bağlı olarak Kanada ve Meksika ile ticaretin sekteye uğraması durumunda Türk üreticiler için alan açılabileceğini söyledi. Bununla birlikte Bulgaristan’ın bu denklemde nasıl bir rol oynayacağı ve vergi muafiyetinin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.