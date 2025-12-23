ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Nisan 2024 ve 31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Cezayir’den ithal inşaat demirinin ABD’ye normal değerlerin altından satıldığını tespit etti. Bu doğrultuda Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA ve diğer ihracatçılar için geçici ağırlıklı ortalama damping marjı %127,32 olarak belirlendi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.