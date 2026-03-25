ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında keskin artış kaydetti

Çarşamba, 25 Mart 2026 15:22:05 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Aralık ayına kıyasla %293,4 artış ve bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %55,6 düşüşle 13.026 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 2,9 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 22,69 milyon $’a kıyasla 11,78 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.403 mt’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 23.586 mt’a kıyasla 11.865 mt ile Kanada oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




