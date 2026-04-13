ABD Meksika ve Türkiye’den ithal inşaat demirine vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisi ve Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda damping, teşvik ve maddi zararın devam edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda Meksika için tahmini damping marjları %20,58 ve %66,70, Türkiye için nihai teşvik oranları ise %6,58 ve %7,71 olarak uygulanmaya devam edecek.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor.