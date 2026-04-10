ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 10 Nisan 2026 14:08:39 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Cezayir’den ithal edilen inşaat demirine uygulanan telafi edici vergi için açılan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki inceleme döneminde ilgili üreticilerin ya da ihracatçıların bahsi geçen ürünün ABD’ye satışlarında teşvik aldığını tespit etti.

Bu doğrultuda Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA ve diğer Cezayirli ihracatçılar için nihai teşvik oranı ön sonuçlarda olduğu gibi %72,94 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Söz konusu ürünler ayrıca 221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6040, 7228.20.1000 ve 7228.60.6000 kodları altında da ithal edilebiliyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Bakanlık, 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemini kapsayan soruşturma kapsamında Cezayir’den ithal söz konusu ürünler için %127,32 oranında ağırlıklı ortalama antidamping marjı belirlemişti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

