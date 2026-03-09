 |  Giriş 
ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 09 Mart 2026 13:27:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı 19 Aralık 2025 tarihleri ön kararına paralel şekilde Cezayir’den ithal inşaat demirinin ABD pazarına normal değerlerin altından satıldığını tespit etti.

1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan incelemeye yönelik taraflardan yanıt gelmediği için nihai ağırlıklı ortalama damping marjı %127,32 olarak belirlendi.

Ön karara ilişkin olarak Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA’nın da dahil olduğu hiçbir taraf karşı görüş  iletmedi. Bakanlık değişiklik yapılmasını gerektirecek başka herhangi bir yorum almadığı için nihai karar sonuçları ön kararda olduğu gibi benimsendi ve ayrıca bir karar notu hazırlanmadı.


