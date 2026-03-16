ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 16 Mart 2026 11:58:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik dönem sonu telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda teşviklerin devam edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda nihai teşvik oranları İçdaş için %7,71 ve diğer tüm Türk şirketler için %6,58 olarak belirlendi. Buna ek olarak nihai teşvik oranı ihmal edilebilir oranın altında kalan Habaş, söz konusu karara dahil edilmedi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7215.90.1000, 7215.90.5000, 7221.00.0015, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6085, 7228.20.1000 ve 7228.60.6000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




