ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik dönem sonu telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda teşviklerin devam edebileceğini tespit etti. Bu doğrultuda nihai teşvik oranları İçdaş için %7,71 ve diğer tüm Türk şirketler için %6,58 olarak belirlendi. Buna ek olarak nihai teşvik oranı ihmal edilebilir oranın altında kalan Habaş, söz konusu karara dahil edilmedi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7215.90.1000, 7215.90.5000, 7221.00.0015, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6085, 7228.20.1000 ve 7228.60.6000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.