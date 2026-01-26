ABD Çolakoğlu’dan ithal inşaat demirine geçici vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’nin söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Şirket için teşvik oranı %1,84 oranında belirlendi. Bununla birlikte Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş.’ye yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.