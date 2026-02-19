ABD, Meksika ve Türkiye’den ithal inşaat demiri için dönem sonu incelemesi başlattı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik mevcut telafi edici vergi ve Meksika’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin resmi olarak başlatıldığını açıkladı. Komisyon, mevcut ticaret önlemlerinin kaldırılması halinde ABD sanayisinde maddi zararın devam edip etmeyeceğini veya yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını değerlendirecek.

Komisyon tarafından yayımlanan açıklama, daha önce yerel tarafların yanıtlarının yeterli, yabancı üretici gruplarının yanıtlarının ise yetersiz bulunduğu yönündeki tespitin ardından geldi. Bu nedenle Komisyon, tam kapsamlı bir inceleme yerine hızlandırılmış inceleme sürecine geçme kararı aldı.

Yerel İnşaat Demiri Ticareti Koalisyonu dahil olmak üzere ilgili taraflar, 11 Mart 2026 tarihine kadar inceleme dosyasına ilişkin yazılı görüş sunabilecek. Komisyonun nihai kararlarının, tüm başvurular ve uzman analizleri tamamlandıktan sonra 2026 yılı içinde açıklanması bekleniyor.