ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemde Türk inşaat demiri üreticileri veya ihracatçılarından bazılarının normal değerlerin altından satış yaptığını tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları ön sonuçlarda olduğu gibi Çolakoğlu Metalurji için %18,87 seviyesinde belirlendi. Bununla birlikte inceleme dönemi boyunca inşaat demiri satışı yapmadıkları için İçdaş ve Kaptan Demir Çelik’e yönelik inceleme sonlandırıldı.

Bahsi geçen ürünler 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında bulunuyor.