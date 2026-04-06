ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 13:57:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemde Türk inşaat demiri üreticileri veya ihracatçılarından bazılarının normal değerlerin altından satış yaptığını tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları ön sonuçlarda olduğu gibi Çolakoğlu Metalurji için %18,87 seviyesinde belirlendi. Bununla birlikte inceleme dönemi boyunca inşaat demiri satışı yapmadıkları için İçdaş ve Kaptan Demir Çelik’e yönelik inceleme sonlandırıldı.

Bahsi geçen ürünler 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında bulunuyor.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında keskin artış kaydetti

25 Mar | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

16 Mar | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi getirdi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD, Meksika ve Türkiye’den ithal inşaat demiri için dönem sonu incelemesi başlattı

19 Şub | Çelik Haberler

ABD Çolakoğlu’dan ithal inşaat demirine geçici vergi getirdi

26 Oca | Çelik Haberler

ABD üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici teşvik oranları açıkladı

15 Oca | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

23 Ara | Çelik Haberler

ABD Kaptan Demir Çelik’ten ithal inşaat demirine yönelik sübvansiyon kararını iptal etti

21 Kas | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demiri için nihai teşvik oranlarını açıkladı

12 Eyl | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

08 Eyl | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




