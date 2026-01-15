ABD üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik geçici teşvik oranları açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam, Mısır ve Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde söz konusu üç ülkedeki inşaat demiri ihracatçılarının teşvik aldığını tespit etti. Geçici teşvik oranları Hoa Phat Group Joint Stock Company ve diğer Vietnamlı şirketler için %1,08, Mısırlı ihracatçılar için %29,51 ve Tosyali Iron Steel Industry Algeria SPA ile diğer Cezayirli şirketler için %72,94 olarak belirlendi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.