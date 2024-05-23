﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %16,3 artış gösterdi

Perşembe, 23 Mayıs 2024 14:05:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %16,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,1 düşüşle 5.726 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.  

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.427 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.036 mt’a kıyasla 3.456 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.925 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları TL bazında çoğunlukla yatay

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe dalgalanırken talepte toparlanma görüldü

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde yılında %9,4 yükseldi

20 May | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları gevşedi

17 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla gevşedi

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe dalgalandı, alımlar normal seviyede

13 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil piyasası sessiz

10 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Liberty Steel ticari profil tesisini geçici olarak kapatacak

08 May | Çelik Haberler

Gerdau ABD’deki Jackson ticari profil tesisini yeniledi

08 May | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları TL bazında geriledi

07 May | Uzun Ürünler ve Kütük