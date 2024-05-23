ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %16,3 artış gösterdi

Perşembe, 23 Mayıs 2024 14:05:10 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %16,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,1 düşüşle 5.726 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.427 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.036 mt’a kıyasla 3.456 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.925 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.