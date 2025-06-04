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ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %24,6 artış kaydetti

Çarşamba, 04 Haziran 2025 09:58:54 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %24,6 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %8,5 düşüşle 5.240 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 4,6 milyon $’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 7,3 milyon $’a kıyasla 6,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.293 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.456 mt’a kıyasla 3.088 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.547 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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