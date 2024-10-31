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ABD’nin ticari profil ihracatı Ağustos’ta aylık %15,9 yükseldi

Perşembe, 31 Ekim 2024 09:07:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %15,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 4.782 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 4,7 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 6,3 milyon $’a kıyasla 5,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.615 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.137 mt’a kıyasla 3.025 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.595 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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