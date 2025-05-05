ABD’nin ticari profil ihracatı Şubat’ta aylık %4,1 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,6 düşüşle 4.205 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 4,6 milyon $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a kıyasla 4,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 1.909 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.427 mt’a kıyasla 2.293 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.805 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.