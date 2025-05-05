 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ticari profil ihracatı Şubat’ta aylık %4,1 artış kaydetti

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 09:39:52 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %14,6 düşüşle 4.205 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 4,6 milyon $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a kıyasla 4,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 1.909 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.427 mt’a kıyasla 2.293 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.805 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de ticari profil fiyatları çoğunlukla yatay

06 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ticari profil fiyatları dolar bazında düşüş kaydetti

29 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Alexander Gordienko: Piyasada yapısal dalgalanmalar ve küresel ekonomide yavaşlama bekleniyor

28 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafif artış eğilimli yatay seyretti

28 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları düştü

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ticari profil fiyatları dolar bazında gevşedi

22 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe gevşemeye devam ediyor

21 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları aşağı yönlü

18 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ticari profil fiyatları dolar bazında aşağı yönlü

15 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe gevşedi

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis