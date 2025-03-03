ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık aylık %6,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,7 düşüşle 3.450 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 4,1 milyon $’a ve 2023’ün Aralık ayında kaydedilen 5 milyon $’a kıyasla 3,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.542 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.630 mt’a kıyasla 1.707 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.688 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.