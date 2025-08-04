ABD’nin ticari profil ihracatı 2025’in Mayıs ayında %32,7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %32,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %28,2 düşüşle 3.079 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 5 milyon $’a kıyasla 6,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.375 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.608 mt’a kıyasla 2.123 mt ile Meksika oldu. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.