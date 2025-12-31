 |  Giriş 
ABD’nin ticari profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %16,3 düştü

Çarşamba, 31 Aralık 2025 11:02:24 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %16,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %10,5 düşüşle 4.279 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 5,99 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 5,49 milyon $’a kıyasla 5,14 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 1.794 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.025 mt’a kıyasla 2.940 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.061 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

