ABD’nin ticari profil ihracatı 2025’in Nisan ayında %12,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %12,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %10,8 düşüşle 4.572 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 6,2 milyon $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 6,6 milyon $’a kıyasla 5,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.088 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.769 mt’a kıyasla 2.375 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.037 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.