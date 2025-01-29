ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım’da aylık %3,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %59,7 düşüşle 3.709 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 4,4 milyon $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a kıyasla 4,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 1.957 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.858 mt’a kıyasla 2.067 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.542 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.