ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül’de aylık %26,6 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %26,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %66,1 düşüşle 3.778 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 5,5 milyon $’a ve 2023’ün Ağustos ayında kaydedilen 7,7 milyon $’a kıyasla 4,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.025 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.927 mt’a kıyasla 1.908 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.798 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.