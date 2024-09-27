ABD’nin ticari profil ihracatı Temmuz’da aylık %1,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin ticari profil ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,2 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %43,2 düşüşle 4.018 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 5,3 milyon $’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 9,3 milyon $’a kıyasla 4,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.225 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.273 mt’a kıyasla 2.615 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.363 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.