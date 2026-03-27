ABD’nin ticari profil ihracatı 2026’nın Ocak ayında %16,1 yükseldi

Cuma, 27 Mart 2026 11:18:22 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %16,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %13,1 artışla 4.567 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 5,02 milyon $’a ve 2025’in Ocak ayında kaydedilen 4,58 milyon $’a kıyasla 5,98 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.410 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 1.909 mt’a kıyasla 2.934 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.579 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


