ABD’nin ticari profil ihracatı 2025’in Aralık ayında %6,3 arttı

Pazartesi, 09 Mart 2026 12:24:36 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin ticari profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %6,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %13,4 artışla 3.931 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 4,69 milyon $’a ve 2024’ün Aralık ayında kaydedilen 3,74 milyon $’a kıyasla 5,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.445 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 1.682 mt’a kıyasla 2.410 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.284 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


