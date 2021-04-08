ABD’nin ticaret açığı Şubat ayında 71,1 milyar $’a yükseldi

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:47:23 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Şubat ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 67,8 milyar $ olan Ocak ayına kıyasla 3,3 milyar $ artışla 71,1 milyar $ olduğunu açıkladı.

Şubat ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı, Ocak ayına kıyasla 5 milyar $ düşüşle 187,3 milyar $ oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen ithalat, Ocak ayında kaydedilen ithalattan 1,7 milyar $ düşük olarak 258,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki artış, mal ticareti açığının 2,8 milyar $ artışla 88 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 500.000 $ düşüşle 16,9 milyar $ olmasının bir sonucu.

2021 yılı Şubat ayındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2020 yılının Şubat ayındaki açığın 56,5 milyar $ veya %68,6 üstünde kaydedildi. İhracat, yıllık bazda 36,2 milyar $ veya %8,7 azalırken; ithalat ise 20,3 milyar $ veya %4,1 artış kaydetti.

Şubat ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3,7 milyar $), Brezilya (1,4 milyar $), Hong Kong (1,2 milyar $), Singapur (600 milyon $), İngiltere (200 milyon $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken, Çin (30,3 milyar $), Avrupa Birliği (19 milyar $), Meksika (6,8 milyar $), Almanya (5,3 milyar $), Japonya (4,5 milyar $), Kanada (4 milyar $), İtalya (3,2 milyar $), Fransa (2,7 milyar $), Tayvan (2,4 milyar $), Güney Kore (2,3 milyar $) ve Hindistan (1,7 milyar $) ile yapılan ticarette açık verildi.