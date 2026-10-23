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Meksika ve ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri çelik vergileri nedeniyle durdu

Cuma, 23 Ekim 2026 12:02:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Meksika ile ABD arasında olası bir ticaret anlaşmasına yönelik görüşmeler, 232. Madde kapsamında çelik, alüminyum ve bu metallerden üretilen türev ürünlere uygulanan vergilerin düşürülmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle durdu. Kısa sürede anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, görüşmelerin ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlerin sonrasına kalabileceği belirtildi.

Çelik ürünlerinde vergi indirimi başlıca engellerden biri olmaya devam ediyor

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in de aralarında bulunduğu ABD'li yetkililerin Meksika'nın metal ürünlerine uygulanan vergilerin düşürülmesi yönündeki taleplerine karşı çıktığı, ABD'nin sunduğu karşı teklifin ise Meksika'nın beklentilerini karşılamadığı aktarıldı. Meksika, çelik ve alüminyuma uygulanan %50 oranındaki vergilerin düşürülmesini isterken, indirimin türev ürünleri de kapsaması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte tarafların metal ürünlerine uygulanacak daha düşük bir vergi oranı üzerinde uzlaşamadığı belirtildi.

Meksikalı yetkililer anlaşma beklentisini koruyor

Meksika'nın ABD Büyükelçisi Roberto Lazzeri, 232. Madde kapsamındaki vergilerin anlaşmaya varılmasının önündeki temel engel olduğunu kabul etti. Buna karşın Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Lutnick'in vergi indirimlerine karşı çıktığı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirtti.

Belirsizlik yatırım kararlarını baskılıyor

İkili bir çerçeve anlaşmasının ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na ilişkin görüşmeler sürerken yatırım kararlarını erteleyen şirketler açısından öngörülebilirliği artırması bekleniyor. Meksika ayrıca ABD'nin sektörlere ve ülkelere göre farklılaşan vergi uygulamalarının, kendi üreticilerini Japonya ve Güney Kore'deki rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğünü savunarak vergi indirimi talebini sürdürüyor.

Etiketler: ABD Meksika Kuzey Amerika Ticaret 232. Madde 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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