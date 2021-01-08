ABD’nin ticaret açığı Kasım ayında 68,1 milyar $’a yükseldi

Cuma, 08 Ocak 2021 11:00:08 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu, Kasım ayında mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 63,1 milyar $ olan Ekim ayına kıyasla 5 milyar $ artarak 68,1 milyar $ olduğunu açıkladı.

Kasım ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı Ekim ayına göre 2,2 milyar $ artarak 184,2 milyar $ olurken, söz konusu ayda ithalat önceki aya göre 7,2 milyar $ artışla 252,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Kasım ayında mal ve hizmet ticaret açığındaki artış, 5 milyar $ artarak 86,4 milyar $’a çıkan mal açığının ve 100 milyon $’dan az bir düşüşle 18,2 milyar $’a gerileyen hizmetler fazlasının yansıması oldu.

Yıllık bazda ABD’nin mal ve hizmet ticaret açığı, Kasım ayında %13,9 veya 73,6 milyar $ yükseldi. Söz konusu dönemde ülkenin mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda 372,3 milyar $ veya %16,1 düşüş gösterirken, mal ve hizmet ithalatı aynı dönemde yıllık bazda 298,7 milyar $ veya %10,5 düştü.

Kasım ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (3 milyar $), Hong Kong (1,8 milyar $), OPEC (1,2 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $), İngiltere (1,1 milyar $), Suudi Arabistan (200 milyon $) ve Singapur (200 milyon $) ile yapılan ticaretlerde ticaret fazlası bulunuyor.

Öte yandan Çin (30,0 milyar $), Avrupa Birliği (16,7 milyar $), Meksika (11,3 milyar $), Japonya (6,6 milyar $), Almanya (4,9 milyar $), İtalya (3,5 milyar $), Tayvan (3,0 milyar $), Güney Kore (2,9 milyar $), Hindistan (2,4 milyar $), Kanada (1,7 milyar $) ve Fransa (1,7 milyar $) ile yapılan ticaretlerde açık verildi.