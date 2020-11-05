ABD’nin ticaret açığı Eylül ayında 63,9 milyar $’a geriledi

Perşembe, 05 Kasım 2020 10:30:53 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, Eylül ayında ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın, 67 milyar $ olan Ağustos ayına kıyasla 3,2 milyar $ düşerek 63,9 milyar $ olduğunu açıkladı.

Eylül ayında ülkenin mal ve hizmet ihracatı Ağustos ayından 4,4 milyar $ fazla, 176,4 milyar $ oldu. Eylül ayında gerçekleştirilen ithalat, Ağustos ayında kaydedilen ithalattan 1,2 milyar $ yüksek olarak 240,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. Eylül ayında mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş, mal ticareti açığının 3,1 milyar $ düşüşle 80,7 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 0,1 milyar $ düşüşle 16,8 milyar $ olmasını yansıtıyor.

2020 yılındaki mal ve hizmet ticaretindeki açık, 2019 yılındaki açığın 38,5 milyar $ veya %8,6 üstünde kaydedildi. 2020 yılında yapılan ihracat, bir önceki yıldan 329 milyar $ veya %17,4 düşükken; ithalat ise 290,4 milyar $ veya % 12,4 düşüş kaydetti.

Eylül ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (2,5 milyar $), OPEC (1,4 milyar $), Hong Kong (1,3 milyar $), Brezilya (1,1 milyar $), İngiltere (800 milyon $), Singapur (300 milyon $) ve Suudi Arabistan (200 milyon $) ile ticaret fazlası ortaya çıkarken, Çin (24,3 milyar $), Avrupa Birliği (17,3 milyar $), Meksika (10,7 milyar $), Japonya (5,6 milyar $), Almanya (5,6 milyar $), İtalya (2,7 milyar $), Tayvan (2,7 milyar $), Hindistan (2,7 milyar $), Güney Kore (2,2 milyar $), Kanada (1,4 milyar $) ve Fransa (1,1 milyar $) ile yapılan ticarette açık verildi.